АНКАРА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в больших объемах и ее совместное производство. РФПИ: вакцину "Спутник V" получили более 20 миллионов людей в мире

Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган в среду обсудили по телефону возможности налаживания совместного производства вакцины "Спутник V" на турецких предприятиях.

"У нас были переговоры с Путиным по поводу российской вакцины "Спутник V", мы ее получим в очень серьезном объеме. Затем мы начнем ее совместное производство в Турции", — сказал Эрдоган журналистам.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.