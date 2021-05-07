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Эрдоган рассказал о планах производства вакцины "Спутник V" в Турции
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в больших объемах и ее совместное... ПРАЙМ, 07.05.2021
коронавирус, вакцина, спутник v, россия, турция, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в больших объемах и ее совместное производство.
Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган в среду обсудили по телефону возможности налаживания совместного производства вакцины "Спутник V" на турецких предприятиях.
"У нас были переговоры с Путиным по поводу российской вакцины "Спутник V", мы ее получим в очень серьезном объеме. Затем мы начнем ее совместное производство в Турции", — сказал Эрдоган журналистам.
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.