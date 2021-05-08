МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Государства с низким уровнем доходов бюджета отказались от планов покупать вакцину от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 8329

Об этом генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сообщает в письме сотрудникам компании.

Как стало известно агентству Bloomberg, Бурла в своем обращении отметил, что большую часть доз вакцины, произведенной компанией, были зарезервировали странами с высоким уровнем доходов. По этой причине глава фармкомпании снова предложил главам менее обеспеченных стран забронировать препараты.

Но, отмечает гендиректор, большинство таких государств решили сделать заказы у других производителей вакцин. Он называет вде причины:

технология производства Pfizer еще недостаточно протестирована,



страны предпочли местные способы производства.

Бурла добавил, что Pfizer и BioNTech используют многоуровневую модель ценообразования. Это значит, что страны со средним уровнем доходов смогут купить препарат дял вакцинации населения вдвое дешевле, чем более обеспеченные. Ведным странам предлагают купить препарат по себестоимости.

Гендиректор также выразил надежду, что в страны со средним и низким уровнем доходов все же удастся поставить более миллиарда доз этого препарата.