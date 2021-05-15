МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Россияне в опросе назвали сумму, которую считают необходимой для исполнения мечты, пишет РБК со ссылкой на опрос Райффайзенбанка. В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса

Итак, 37% респондентов заявили, что для достижения мечты им нужно 5 и более миллионов рублей.

По 15% опрошенных признались, что им бы хватило от 1 до 3 и от 3 до 5 миллионов рублей соответственно.

Только 14% россиян ответили, что их мечты не измеряются в деньгах и ен зависят от них.

Опрос также показал, что россияне чаще всего мечтают о:

путешествиях — 46%,



загородном доме — 41%,

высокой зарплате — 37%.

Что касается любви, то о ней мечтают 20% россиян.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.