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2021
https://1prime.ru/society/20210515/833667996.html
Россияне рассказали, сколько нужно денег на исполнение мечты
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Россияне в опросе назвали сумму, которую считают необходимой для исполнения мечты, пишет РБК со ссылкой на опрос Райффайзенбанка. Итак, 37% респондентов заявили, что для... ПРАЙМ, 15.05.2021
опрос, россияне, мечта, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Россияне в опросе назвали сумму, которую считают необходимой для исполнения мечты, пишет РБК со ссылкой на опрос Райффайзенбанка.
Итак, 37% респондентов заявили, что для достижения мечты им нужно 5 и более миллионов рублей.
По 15% опрошенных признались, что им бы хватило от 1 до 3 и от 3 до 5 миллионов рублей соответственно.
Только 14% россиян ответили, что их мечты не измеряются в деньгах и ен зависят от них.
Опрос также показал, что россияне чаще всего мечтают о:
- путешествиях — 46%,
- загородном доме — 41%,
- высокой зарплате — 37%.
Что касается любви, то о ней мечтают 20% россиян.
В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.