МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Правительство России выделило более 138 миллионов рублей на улучшение экологического состояния озер и рек в 7 регионах, сообщила пресс-служба кабмина. Песков похвалил антикризисную деятельность правительства

"Более 138,7 миллиона рублей будет дополнительно направлено в ряд регионов на улучшение экологического состояния озёр и рек. Распоряжение о распределении этих средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, деньги поступят в Татарстан, Удмуртию, Калининградскую, Московскую, Новосибирскую, Тверскую и Тульскую области. Финансирование поможет провести работы по расчистке таких рек, как Меша, Кашинка, Каменка, Ува, Альба, Пахра, Гуслица, Петрица и впадающих в них водоемов.

"Работа ведется в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Его цель – к 2024 году очистить крупнейшие реки и озера, освободить от мусора их берега, создать комфортные условия для проживания граждан и улучшить экологическую обстановку в целом", — подчеркивается в сообщении.

Мишустин подчеркнул, что качество и комфортность жизни во многом зависит от состояния окружающей среды. Он обратил внимание на ответственность предпринимателей за вред окружающей среде. По его словам, необходимо изменить отношение бизнеса к природе. Правительство сообщило о стабилизации цен на продукты

"По поручению президента мы подготовим и направим на ваше рассмотрение законопроект, который обяжет собственников отвечать за ликвидацию причинённого вреда. И финансово тоже. Бизнес должен работать по принципу "убери за собой", – приводятся в сообщении слова Мишустина.