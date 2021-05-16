МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Согласно Трудовому кодексу, инвалиды, женщины с детьми до трех лет и одинокие родители, чьи дети младше пяти лет, имеют право отказаться от ночных смен, сверхурочной работы и командировок. Предложения по расширению этого перечня, а также по предоставлению права на дополнительный отпуск работникам, ухаживающим за инвалидами первой группы, поступили со стороны вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, главы Комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко и её заместителя Мохмада Ахмадова.
Первый законопроект (№1098759-7) расширяет перечень работников, которых привлечь к ночной работе, труду сверхурочно и командировкам можно только через их письменное согласие. В список предлагают включить родителей, в одиночку воспитывающих ребенка до 14 лет, многодетных родителей с детьми до 14 лет и родителей, супруги которых работают вахтовым методом.
Второй законопроект (№1098757-7) предоставляет право на дополнительный ежегодный отпуск людям, ухаживающим за инвалидами первой группы. Работодатель будет должен прописать норму в коллективном договоре, а сотрудник сможет потребовать неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней в любое время.
Существующие нормы
Статья 259 предоставляет гарантии беременным женщинам и людям с семейными обязанностями.
«От сверхурочной работы, командировок и ночных смен имеют право отказаться беременные, мамы и папы, воспитывающие без супруга детей в возрасте до пяти лет, работники с детьми-инвалидами, люди, ухаживающие за больными членами семей, в соответствии с медицинским заключением», — пояснила «Парламентской газете» юрист Наталья Брежнева.
В соответствии со статьей 99 Трудового кодекса, привлечь человека к сверхурочной работе можно только с его письменного согласия в исключительных случаях, например, если невыполнение задания чревато порчей имущества или угрозой жизни и здоровью людей.
Работника могут вызвать на работу без его согласия, если объявлено чрезвычайное или военное положение. нужно предотвратить катастрофу, производственную аварию или устранить их последствия. Сверхурочная работа оплачивается дополнительно, а ее продолжительность не должна быть выше четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
К сверхурочному труду ночью не допускают беременных женщин и несовершеннолетних сотрудников даже при желании с их стороны. Однако статья 96 Трудового кодекса допускает ряд исключений для творческих работников СМИ, кинематографических организаций, театров, концертных компаний и цирков, порядок работы которых устанавливают в коллективном договоре с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
https://1prime.ru/society/20210516/833671500.html