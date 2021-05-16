МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Согласно Трудовому кодексу, инвалиды, женщины с детьми до трех лет и одинокие родители, чьи дети младше пяти лет, имеют право отказаться от ночных смен, сверхурочной работы и командировок. Предложения по расширению этого перечня, а также по предоставлению права на дополнительный отпуск работникам, ухаживающим за инвалидами первой группы, поступили со стороны вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, главы Комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко и её заместителя Мохмада Ахмадова.

Первый законопроект (№1098759-7) расширяет перечень работников, которых привлечь к ночной работе, труду сверхурочно и командировкам можно только через их письменное согласие. В список предлагают включить родителей, в одиночку воспитывающих ребенка до 14 лет, многодетных родителей с детьми до 14 лет и родителей, супруги которых работают вахтовым методом.

Второй законопроект (№1098757-7) предоставляет право на дополнительный ежегодный отпуск людям, ухаживающим за инвалидами первой группы. Работодатель будет должен прописать норму в коллективном договоре, а сотрудник сможет потребовать неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней в любое время.

Существующие нормы

Статья 259 предоставляет гарантии беременным женщинам и людям с семейными обязанностями.

«От сверхурочной работы, командировок и ночных смен имеют право отказаться беременные, мамы и папы, воспитывающие без супруга детей в возрасте до пяти лет, работники с детьми-инвалидами, люди, ухаживающие за больными членами семей, в соответствии с медицинским заключением», — пояснила «Парламентской газете» юрист Наталья Брежнева.

В соответствии со статьей 99 Трудового кодекса, привлечь человека к сверхурочной работе можно только с его письменного согласия в исключительных случаях, например, если невыполнение задания чревато порчей имущества или угрозой жизни и здоровью людей. ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей

Работника могут вызвать на работу без его согласия, если объявлено чрезвычайное или военное положение. нужно предотвратить катастрофу, производственную аварию или устранить их последствия. Сверхурочная работа оплачивается дополнительно, а ее продолжительность не должна быть выше четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

К сверхурочному труду ночью не допускают беременных женщин и несовершеннолетних сотрудников даже при желании с их стороны. Однако статья 96 Трудового кодекса допускает ряд исключений для творческих работников СМИ, кинематографических организаций, театров, концертных компаний и цирков, порядок работы которых устанавливают в коллективном договоре с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.