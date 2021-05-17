КРАСНОЯРСК, 17 мая — ПРАЙМ. Прокуратура разбирается в инциденте с разливом дизельного топлива на территории Таймырской топливной компании (структура "Норникеля") в Дудинке на севере Красноярского края, сообщили журналистам в краевом надзорном ведомстве.

Ранее стало известно об утечке дизельного топлива из резервуара на территории Таймырской топливной компании. По данным МЧС, вытекло около 200 литров дизтоплива. По данным "Норникеля", вытекло порядка 20 литров. В Росприроднадзоре РИА Новости сообщили, что причиной ЧП стала коррозия емкости.

По данным прокуратуры, в 4 утра работник Дудинской нефтебазы АО "Таймырская топливная компания" обнаружил факт разгерметизации емкости РВС-20000 №99 из-под днища на основание ростверка.

Для выяснения всех обстоятельств на место выехал прокурор Таймырского района. Facebook в России грозят штрафы еще на 16 миллионов рублей

По данным пресс-службы, на момент обнаружения течи в РВС-20000 находилось 12 200 тонн дизельного топлива. В настоящее время производится раскачка топлива в резервуары № 85 и №83, а также в емкости железнодорожного подвижного состава.

"В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации на территории г. Дудинки, а также причинения ущерба окружающей среде прокуратурой района с привлечением специалистов Ростехнадзора и Росприроднадзора организована проверка соблюдения обществом законодательства о промышленной безопасности и природоохранного законодательства", — сообщает прокуратура.