МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Бегать по улицам города вредно для лёгких, так как во время физической нагрузки из-за увеличенного воздухообмена поступает больше вредных веществ, сообщил главный пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский. Путин подписал закон о налоговом вычете на спорт и фитнес

"Что максимально плохо для лёгких. Сейчас есть мода на city running, по-моему, это называется, это бег по улицам. Вот это является очень вредным. Если мы хотим заниматься физической культурой, бегом то давайте бегать в парках, вне транспортного пика", — сказал Белевский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он пояснил, что когда человек едет на велосипеде или бежит вдоль трассы, по которой едет поток автомобилей, он вдыхает вредные вещества.

"Причём во время физической нагрузки объем вентиляции, то есть объем обмена воздуха, многократно увеличивается, значит, увеличивается и поступление вредных веществ в организм ", — сказал Белевский.