МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9694, до 5 063 442, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Эксперт рассказал, чего ждать от рубля в июне

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 9 694 в 85 регионах", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 063 442 случаев заболевания. Темп прироста COVID-19 составляет 0,19%.

Наибольшее число случаев COVID-19 в регионах РФ выявлено за сутки в Москве (3719), Санкт-Петербурге (829) и Подмосковье (748).

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Еврейской автономной области — 0,02%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область — 0,02%, 2. Республика Тыва — 0,03%, 3. Республика Адыгея — 0,05%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 7386 человек после лечения от COVID-19, за все время — 4 677 870, в том числе в Москве выписано 2547 человек, в Подмосковье — 602, в Санкт-Петербурге — 498.

Подтверждены 355 смертей, за все время — 121 162 смерти.