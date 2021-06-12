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Мишустин поздравил россиян с Днём России
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём России, отметив, что сегодня перед РФ стоят новые, стратегически важные задачи в экономике и социальной сфере,... ПРАЙМ, 12.06.2021
день россии, михаил мишустин, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём России, отметив, что сегодня перед РФ стоят новые, стратегически важные задачи в экономике и социальной сфере, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"12 июня 1990 года I съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Этот судьбоносный выбор положил начало развитию России как правового демократического государства. И сегодня перед нами стоят новые, стратегически важные задачи в экономике и социальной сфере, от успешного решения которых зависит будущее страны, достойная жизнь миллионов наших граждан", — сказал Мишустин.
Он выразил уверенность, что компетентность, инициативность, энергия и ответственность каждого россиянина помогут достичь намеченных целей, сделать всё для процветания России.