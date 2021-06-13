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https://1prime.ru/society/20210613/833922772.html
В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных нарушениях мер по COVID
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В ходе проверок мер по COVID-19 12 и 13 июня в Москве на объектах общепита и транспорта нарушения выявлены более чем в 20% случаев, сообщается на сайте столичного... ПРАЙМ, 13.06.2021
коронавирус, роспотребнадзор, москва, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. В ходе проверок мер по COVID-19 12 и 13 июня в Москве на объектах общепита и транспорта нарушения выявлены более чем в 20% случаев, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве за 12 и 13 июня соблюдение противоэпидемических мероприятий проверено на 334 объектах, включая объекты торговли, общественного питания, транспорта, проведения массовых мероприятий, нарушения установлены на 71 объекте", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в субботу было проверено 41 предприятие общественного питания, 13 из них не соблюдали меры по коронавирусу. Всего за два дня проверок пять объектов общепита были опечатаны из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
"Контрольно-надзорные мероприятия по проверке соблюдения мер санитарно-эпидемиологических требований на объектах будут продолжены", — подчеркивается в сообщении.