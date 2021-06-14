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ВОЗ изучает данные о возникновении миокардитов после вакцинации Pfizer
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает данные о случаях возникновения миокардита (воспаление сердечной мышцы) после использования вакцины от коронавируса производства... ПРАЙМ, 14.06.2021
вакцинация, вакцина, коронавирус, pfizer, воз, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ЦЮРИХ, 14 июн — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает данные о случаях возникновения миокардита (воспаление сердечной мышцы) после использования вакцины от коронавируса производства компании Pfizer, сообщила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
"Мы проводим мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин. Мы все еще собираем данные, но, похоже, они поступают из Соединенных Штатов, а также есть некоторые данные из Израиля. Мы находимся на этапе, когда мы изучаем, является ли миокардит сигналом и признаком воздействия вакцины или это обычное распределение в популяции" — сказала Симао на брифинге в понедельник.
Она добавила, что ВОЗ обнародует всю информацию, как только появятся соответствующие научные данные.
Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что миокардиты после использования вакцины Pfizer носили самоограничивающийся характер и имели легкую форму.