ЦЮРИХ, 14 июн — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает данные о случаях возникновения миокардита (воспаление сердечной мышцы) после использования вакцины от коронавируса производства компании Pfizer, сообщила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао. Биолог назвала причины всплеска коронавируса в России

"Мы проводим мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин. Мы все еще собираем данные, но, похоже, они поступают из Соединенных Штатов, а также есть некоторые данные из Израиля. Мы находимся на этапе, когда мы изучаем, является ли миокардит сигналом и признаком воздействия вакцины или это обычное распределение в популяции" — сказала Симао на брифинге в понедельник.

Она добавила, что ВОЗ обнародует всю информацию, как только появятся соответствующие научные данные.

Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что миокардиты после использования вакцины Pfizer носили самоограничивающийся характер и имели легкую форму.