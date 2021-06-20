МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Правительство России подготовило изменения в постановление о предоставлении финансового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сообщила "Российская газета". Вместо скважин роют яму. Когда нефть взлетит до 100 долларов

Речь идет об изменениях, которые Министерство труда предлагает внести в постановление Правительства России от 30 декабря 2020 г. № 2375.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил утвердить эту норму, пишет издание.

Теперь женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, после 1 июля 2021 года смогут получать ежемесячное, а не единовременное пособие.

Минтруд предлагает выплачивать пособие размером в 50 % от прожиточного минимума в регионе, где проживает гражданка России. Право на данное пособие получат женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, а именно шесть и более недель. Чтобы получить пособие, необходимо встать на учет в медицинских учреждениях в срок до 12 недель, отмечает издание.

Выплату ежемесячного пособия будет осуществлять Пенсионный фонд России. Отмечается, что выплаты можно будет получить с месяца постановки на учет в медицинской организации.