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Путин подведет итоги работы Госдумы седьмого созыва
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Президент России Владимир Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы и подведет итоги законотворческой работы депутатского корпуса за пять лет, сообщает пресс-служба Кремля... ПРАЙМ, 20.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы и подведет итоги законотворческой работы депутатского корпуса за пять лет, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России В. Путин проведет 21 июня в Кремле встречу с депутатами Государственной Думы 7-го созыва. Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие 5 лет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.