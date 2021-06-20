МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы и подведет итоги законотворческой работы депутатского корпуса за пять лет, сообщает пресс-служба Кремля. Путин назначил выборы в Госдуму на 17 сентября

"Президент России В. Путин проведет 21 июня в Кремле встречу с депутатами Государственной Думы 7-го созыва. Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие 5 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.