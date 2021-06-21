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Знаменитого политика Ватикан может причислить к лику святых
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Бывший премьер-министр Франции Робер Шуман провозглашен Ватиканом обладателем "героических добродетелей", сообщило РИА Новости. Робер Шуман может быть канонизирован Римской... ПРАЙМ, 21.06.2021
евросоюз, политика, церковь, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА — 21 июн — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Франции Робер Шуман провозглашен Ватиканом обладателем "героических добродетелей", сообщило РИА Новости.
Робер Шуман может быть канонизирован Римской Католической церковью. Шумана считают одним из "отцов" Евросоюза и НАТО, пишет агентство.
С 1958 года по 1960 год Шуман был председателем Европейской парламентской ассамблеи.
9 мая 1950 года премьер-министр Франции произнес знаменитую речь о будущем Европы. Сейчас 9 мая Евросоюз ежегодно празднует День Европы.
Папа Римский Франциск причислил к лику блаженных ряд знаменитых европейцев, включая французского политика.
Служба печати Святого престола рассказала, 19 июня что глава Ватикана разрешил опубликовать декрет о добродетелях "раба Божьего, мирянина Робера Шумана".