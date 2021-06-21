МОСКВА — 21 июн — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Франции Робер Шуман провозглашен Ватиканом обладателем "героических добродетелей", сообщило РИА Новости. Посол России в США призвал к равноправному диалогу по визовым вопросам

Робер Шуман может быть канонизирован Римской Католической церковью. Шумана считают одним из "отцов" Евросоюза и НАТО, пишет агентство.

С 1958 года по 1960 год Шуман был председателем Европейской парламентской ассамблеи.

9 мая 1950 года премьер-министр Франции произнес знаменитую речь о будущем Европы. Сейчас 9 мая Евросоюз ежегодно празднует День Европы.

Папа Римский Франциск причислил к лику блаженных ряд знаменитых европейцев, включая французского политика.

Служба печати Святого престола рассказала, 19 июня что глава Ватикана разрешил опубликовать декрет о добродетелях "раба Божьего, мирянина Робера Шумана".