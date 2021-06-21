МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах России с 1 июля, несмотря на сложности с коронавирусной инфекцией в отдельных субъектах страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Путин заявил, что угроза коронавируса в России еще не отступила

"С 1 июля во всех регионах будет реализован расширенный список услуг при оказании диспансеризации, для тех граждан, у кого будут выявлены осложнения, будут сформулированы конкретные рекомендации по прохождению дальнейшего лечения… Планируем сделать это в те сроки, о которых я сказала, несмотря на сложности в отдельных регионах с распространением коронавирусной инфекции", — сказала Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Она отметила, что в настоящее время уже внесены соответствующие изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России.

По словам Голиковой, оказание плановой медицинской помощи и мониторинг последующих рисков развития заболеваний после перенесенной коронавирусной инфекции является очень важным.