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Голикова объявила о начале расширенной диспансеризации с 1 июля
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Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах России с 1 июля, несмотря на сложности с коронавирусной инфекцией в отдельных субъектах страны, заявила вице-премьер РФ... ПРАЙМ, 21.06.2021
диспансеризация, татьяна голикова, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах России с 1 июля, несмотря на сложности с коронавирусной инфекцией в отдельных субъектах страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С 1 июля во всех регионах будет реализован расширенный список услуг при оказании диспансеризации, для тех граждан, у кого будут выявлены осложнения, будут сформулированы конкретные рекомендации по прохождению дальнейшего лечения… Планируем сделать это в те сроки, о которых я сказала, несмотря на сложности в отдельных регионах с распространением коронавирусной инфекции", — сказала Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.
Она отметила, что в настоящее время уже внесены соответствующие изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России.
По словам Голиковой, оказание плановой медицинской помощи и мониторинг последующих рисков развития заболеваний после перенесенной коронавирусной инфекции является очень важным.