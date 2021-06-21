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Врачи назвали симптомы индийского штамма коронавируса
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Врачи перечислили опасные симптомы, характерные для "индийской" мутации коронавируса, передает Express. Одним из самых часто встречающихся симптомов у пациентов с дельта-вариантом... ПРАЙМ, 21.06.2021
коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Врачи перечислили опасные симптомы, характерные для "индийской" мутации коронавируса, передает Express.
Одним из самых часто встречающихся симптомов у пациентов с дельта-вариантом SARS-CoV-2, по словам инфекциониста Абдула Гафура, является диарея. По его словам, такой симптом встречался в первую волну эпидемии гораздо реже.
Также пациенты жалуются на нарушения слуха и другие тяжелые расстройства желудка, рассказывают специалисты.
У некоторых людей с индийским штаммом возникают тромбы, которые провоцируют гангрену.
Британские инфекционисты отметили, что новая мутация коронавируса значительно повысила риск госпитализации заболевших.