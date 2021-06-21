МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Врачи перечислили опасные симптомы, характерные для "индийской" мутации коронавируса, передает Express. Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса

Одним из самых часто встречающихся симптомов у пациентов с дельта-вариантом SARS-CoV-2, по словам инфекциониста Абдула Гафура, является диарея. По его словам, такой симптом встречался в первую волну эпидемии гораздо реже.

Также пациенты жалуются на нарушения слуха и другие тяжелые расстройства желудка, рассказывают специалисты.

У некоторых людей с индийским штаммом возникают тромбы, которые провоцируют гангрену.

Британские инфекционисты отметили, что новая мутация коронавируса значительно повысила риск госпитализации заболевших.