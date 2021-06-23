МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Ситуация по коронавирусу в Подмосковье не улучшается, даже не стабилизируется, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. В Подмосковье могут начать пускать в транспорт только по QR-коду

"К сожалению, ситуация у нас не улучшается и даже не стабилизируется", — сказала она на брифинге.

Уровень госпитализации коронавирусом в Подмосковье растет, ежедневно около 1,2 тысячи пациентов, добавила она.

"Уровень госпитализации неуклонно растет, практически каждый день в наши стационары поступает 1200 пациентов. При этом рост последние две недели по количеству госпитализации составил 40% еженедельно, на текущей неделе рост приблизительно аналогичный", — сказала Стригункова журналистам в среду.

Министр также отметила, что порядка 15% коечного фонда сохраняется в регионе свободным, для этого за последние 2 недели развернули более 2 тысяч коек, в планах развернуть ещё 2 тысячи.