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Власти Подмосковья не видят улучшения ситуации с коронавирусом
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Ситуация по коронавирусу в Подмосковье не улучшается, даже не стабилизируется, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. "К сожалению, ситуация у нас не... ПРАЙМ, 23.06.2021
подмосковье, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Ситуация по коронавирусу в Подмосковье не улучшается, даже не стабилизируется, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"К сожалению, ситуация у нас не улучшается и даже не стабилизируется", — сказала она на брифинге.
Уровень госпитализации коронавирусом в Подмосковье растет, ежедневно около 1,2 тысячи пациентов, добавила она.
"Уровень госпитализации неуклонно растет, практически каждый день в наши стационары поступает 1200 пациентов. При этом рост последние две недели по количеству госпитализации составил 40% еженедельно, на текущей неделе рост приблизительно аналогичный", — сказала Стригункова журналистам в среду.
Министр также отметила, что порядка 15% коечного фонда сохраняется в регионе свободным, для этого за последние 2 недели развернули более 2 тысяч коек, в планах развернуть ещё 2 тысячи.