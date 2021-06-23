МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Спрос на ПЦР-тесты на коронавирсную инфекцию в Москве вырос в начале июня почти в 1,5 раза по сравнению с последними неделями мая, сообщила частная медицинская сеть "Инвитро". Собянин назвал условия посещения заведений общепита с 28 июня

"С 1 по 17 июня прирост продаж ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции в Москве составил 40%", — говорится в сообщении.

Компания предупреждает, что из-за высокой нагрузки возможны задержки в предоставлении результатов исследований — от нескольких часов до двух-трех дней. Сеть отмечает, что перевела все лабораторные комплексы в России на круглосуточный режим работы в связи с резким скачком спроса.

"Московская лаборатория работала в таком режиме ранее, поэтому сейчас мы ввели дополнительные смены. Также мы закупаем и устанавливаем дополнительное оборудование", — добавили в "Инвитро".

В компании заверили, что цены на "ковидные" тесты в сети повышать не планируют. "Стоимость ПЦР-теста на коронавирус в Москве составляет 2 400 руб без учета стоимости взятия биоматериала. В других городах стоимость может отличаться", — также рассказали в пресс-службе.

"Инвитро" — частная российская медицинская компания, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг. В конце марта компания насчитывала 1,6 тысячи медицинских офисов. "Инвитро" представлена в России, Белоруссии, Казахстане, Украине, Армении и Киргизии.