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В Госдуме готовят обращение в ФАС из-за подорожания тестов на коронавирус
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Депутаты готовят обращение в ФАС в связи с резким ростом цен на тесты и анализы на обнаружение коронавирусной инфекции, написал в своем Telegram-канале председатель комитета... ПРАЙМ, 24.06.2021
коронавирус, госдума, новости, здоровье, общество
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Депутаты готовят обращение в ФАС в связи с резким ростом цен на тесты и анализы на обнаружение коронавирусной инфекции, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Кому — война, а кому — мать родна: аналитики уже прогнозируют рост цен на "ковидные" тесты и анализы, в связи с резким увеличением спроса. Этого нельзя допускать", — написал Хинштейн.
Парламентарий заявил, что по этому вопросу депутаты подготовят обращение в ФАС, чтобы служба взяла на контроль механизм ценообразования стоимости тестов и не допустила повышение цен на них.
"Готовим обращение в ФАС: взять ситуацию на особый контроль, проверить механизм ценообразования и предотвратить удорожание. Недопустимо, чтобы на здоровье и бедах людей недобросовестные коммерсанты наживались втридорога", — заключил политик.