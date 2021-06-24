МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Депутаты готовят обращение в ФАС в связи с резким ростом цен на тесты и анализы на обнаружение коронавирусной инфекции, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Ученый рассказал, сколько будет длиться борьба с коронавирусом

"Кому — война, а кому — мать родна: аналитики уже прогнозируют рост цен на "ковидные" тесты и анализы, в связи с резким увеличением спроса. Этого нельзя допускать", — написал Хинштейн.

Парламентарий заявил, что по этому вопросу депутаты подготовят обращение в ФАС, чтобы служба взяла на контроль механизм ценообразования стоимости тестов и не допустила повышение цен на них.

"Готовим обращение в ФАС: взять ситуацию на особый контроль, проверить механизм ценообразования и предотвратить удорожание. Недопустимо, чтобы на здоровье и бедах людей недобросовестные коммерсанты наживались втридорога", — заключил политик.