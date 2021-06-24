МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Минцифры РФ планирует к 30 июня закончить на портале "Госуслуг" интеграцию базы россиян, переболевших коронавирусом, и предоставить им соответствующий QR-код, заявил заместитель главы министерства Олег Качанов. В России спрогнозировали срок появления коллективного иммунитета к COVID

"По нашим планам, 30 числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около 9 миллионов записей, мы их получим, соответственно, смэтчим с учетными записями портала госуслуг и для тех, кого мы найдем, мы будем показывать еще соответственно сертификат переболевшего, QR-код переболевшего", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

В среду глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что до 1 июля все россияне, переболевшие коронавирусом, получат в личном кабинете на портале "Госуслуги" выписку о том, что они переболели.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса": доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.

Зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова допустила при отсутствии улучшения ситуации с коронавирусом введение с 1 июля ограничения на использование общественного транспорта, кроме граждан, имеющих QR-код.