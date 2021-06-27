МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Семья российского бизнесмена Олега Бурлакова, о смерти которого от коронавируса ранее стало известно со слов знакомых, подтвердила информацию, по заявлению представителей семьи, которое приводит Forbes, мужчина скончался в Москве.

Ранее Forbes со ссылкой на знакомых Бурлакова сообщал, что бизнесмен умер 23 июня в Монако, где проживал последние годы. В то же время ряд других СМИ передавали, что Бурлаков скончался в одной из клиник Подмосковья.

"Семья Бурлаковых с глубоким сожалением сообщает о смерти Олега Бурлакова, скончавшегося 21 июня 2021 года в Москве в возрасте 72 лет. Жена Людмила, дочери Елена и Вероника скорбят и просят уважать их личное пространство в это тяжелое время", — приводит Forbes заявление представителей семьи бизнесмена.

Добавляется, что супруга и дочери Бурлакова хотят провести независимую международную экспертизу, чтобы выяснить все обстоятельства его смерти. По данным издания, бизнесмен умер от коронавируса. Отмечается, что его жена и дочери постоянно запрашивали информацию о состоянии Бурлакова, однако о его смерти узнали от юристов.

Forbes дает Бурлакову 177-е место в списке богатейших россиян.