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Вирусолог назвал свойство коронавируса, вызвавшее новый всплеск COVID-19
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Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал изданию "Лента.ру", что заболевшие COVID люди стали выделять... ПРАЙМ, 28.06.2021
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал изданию "Лента.ру", что заболевшие COVID люди стали выделять больше частиц вируса.
"Ситуация, в которой сейчас Москва находится, очень тяжелая. Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет", — отметил врач.
Он подчеркнул, что попавший в Россию штамм коронавируса "дельта" — более заразный. Если заболевший первоначальным штаммом заражал двух-трех человек, то инфицированный новым вариантом вируса — уже пять-шесть.
Также Нетесов называет причинами новой вспышки COVID в России недостаточно серьезное отношение к средствам индивидуальной защиты среди граждан и низкий уровень вакцинации.
Напомним, что за последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 20 538 человек.