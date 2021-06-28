МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал изданию "Лента.ру", что заболевшие COVID люди стали выделять больше частиц вируса. Россиянам напомнили о росте цен на сигареты

"Ситуация, в которой сейчас Москва находится, очень тяжелая. Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет", — отметил врач.

Он подчеркнул, что попавший в Россию штамм коронавируса "дельта" — более заразный. Если заболевший первоначальным штаммом заражал двух-трех человек, то инфицированный новым вариантом вируса — уже пять-шесть.

Также Нетесов называет причинами новой вспышки COVID в России недостаточно серьезное отношение к средствам индивидуальной защиты среди граждан и низкий уровень вакцинации.

Напомним, что за последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 20 538 человек.