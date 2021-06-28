МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. В центре Лондона произошел взрыв.

Порядка 70 пожарных и 10 пожарных расчетов пытаются справиться с крупным пожаром у лондонской станции Elephant & Castle.

Полиция Лондона заявила, что пожар не связан с терроризмом.

"Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала #ElephantandCastle. Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте службы в Twitter.