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В центре Лондона прогремел взрыв
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В центре Лондона произошел взрыв. Порядка 70 пожарных и 10 пожарных расчетов пытаются справиться с крупным пожаром у лондонской станции Elephant & Castle. Полиция Лондона заявила,... ПРАЙМ, 28.06.2021
новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. В центре Лондона произошел взрыв.
Порядка 70 пожарных и 10 пожарных расчетов пытаются справиться с крупным пожаром у лондонской станции Elephant & Castle.
Полиция Лондона заявила, что пожар не связан с терроризмом.
"Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала #ElephantandCastle. Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте службы в Twitter.