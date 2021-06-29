МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Власти Московской области изменили введенные ранее ограничения по коронавирусу. В частности, сообщает пресс-служба губернатора Подмосковья, для посещения детских площадок в парках культуры и отдыха, а также во дворах специальный QR-код не требуется.

Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев.

В частности, документ отменил запрет на использование объектов инфраструктуры парков. Исключение: скамейки и теневые навесы.

При этом детские площадки в парках и дворах можно посещать без QR-кода.

Также код не нужен посетителям спортивных площадок во дворах. На спортивных комплексах в парках — нужен.

Всем, у кого есть QR-код, можно использовать аттракционы и детские игровые комнаты, при этом на детей коды предъявлять не надо.

Взрослым с 28 июня QR-код необходим при посещении массовых культурно-развлекательных мероприятий. Исключение: