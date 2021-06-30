МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. По словам президента РФ Владимира Путина, в новом учебном году младшеклассники в России будут учиться в школах, скорее всего, в обычном режиме. Путин выступил против обязательной вакцинации

"Не могу сейчас этого тебе сказать, полноценного ответа на этот вопрос у меня нет, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране, там, где ты живешь. Вопрос, тем не менее, понятен. Скорее всего, что дети младших классов, конечно, будут ходить в школу", — сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос третьеклассника.

Учебный процесс в старших классах будет строиться в зависимости от ситуации с эпидемией, добавил президент.