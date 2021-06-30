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Путин рассказал, как будут учиться младшеклассники в новом учебном году
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По словам президента РФ Владимира Путина, в новом учебном году младшеклассники в России будут учиться в школах, скорее всего, в обычном режиме. "Не могу сейчас этого тебе сказать,... ПРАЙМ, 30.06.2021
школьники, владимир путин, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. По словам президента РФ Владимира Путина, в новом учебном году младшеклассники в России будут учиться в школах, скорее всего, в обычном режиме.
"Не могу сейчас этого тебе сказать, полноценного ответа на этот вопрос у меня нет, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране, там, где ты живешь. Вопрос, тем не менее, понятен. Скорее всего, что дети младших классов, конечно, будут ходить в школу", — сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос третьеклассника.
Учебный процесс в старших классах будет строиться в зависимости от ситуации с эпидемией, добавил президент.