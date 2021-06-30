МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Россияне не проявляют большого интереса к фальшивы сайтам для создания и проверки QR-кодов вакцинированных и переболевших, сообщили журналистам в "Лаборатории Касперского". Эксперты рассказали об опасности фальшивых QR-кодов

Злоумышленники оперативно отреагировали на новые правила посещения ресторанов и кафе в Москве и воспользовались инструментами для создания фальшивых сайтов.

Так, эксперты компании обнаружили код, который позволяет создавать фальшивые сайты и QR-коды вакцинированных от коронавируса и переболевших. Ссылки, полученные из таких QR-кодов, вели на эти поддельные сайты. Для реализации этой схемы нужно было ввести ФИО, дату рождения и срок действия кода. Поддельная страница в результате работы кода имитировала государственный портал, его название почти полностью совпадало с настоящим.

Однако на текущий момент компания фиксирует лишь несколько единичных попыток перехода пользователей на подобные сайты, указывают в компании.

"Злоумышленники зачастую быстро реагируют на новостную повестку, в том числе связанную с коронавирусом, и сразу предложили решения для обхода вступивших в силу правил посещения ресторанов и кафе в Москве. Однако несмотря на то, что они подготовились к ситуации, мы не видим всплеска интереса пользователей к ресурсам, которые позволяют создавать фальшивые QR-коды вакцинированных и переболевших", — отметил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.