НОВОСИБИРСК, 30 июн — ПРАЙМ. Темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо резко увеличить, недостаточный коллективный иммунитет может привести к среде для возникновения более устойчивых к вакцинам мутированных вариантов, заявил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Путин высказался о проблеме поддельных справок по COVID

"Есть определенная скорость, с которой возникают мутированные варианты вируса. Эта скорость намного медленнее, чем для вируса гриппа, но все равно имеет место, что мы сейчас и видим. Если мы будем такими темпами, как мы делаем, сейчас вакцинироваться от коронавируса в России, то вирус в эволюции обгонит нашу скорость вакцинации и тогда возникнет селективная среда", — сказал Нетесов в ходе публичной дискуссии на тему коронавируса.

Нетесов пояснил, что когда 20-30% населения вакцинировано, а остальное нет, как раз возникает такая селективная среда для возникновения новых вариантов вируса.

"Мы сможем получить с большой долей вероятности варианты, которые гораздо более устойчивы к вакцинам. А раз мы получим такие варианты — извините, придется делать новые вакцины. Кстати, компании Pfizer и Moderna уже на это "заложились"… готовят кандидатную вакцину на индийский вариант", — сказал ученый.