АНКАРА, 30 июн — ПРАЙМ. Россия и Турция работают над вопросом производства российской вакцины "Спутник V", заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в среду. Эксперт назвал опасность недостаточных темпов вакцинации

"Российская вакцина "Спутник V" поступила в Турцию… По теме совместного производства вакцины наши соответствующие ведомства продолжают работать", — сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с его российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье. Трансляцию вел телеканал TRT.