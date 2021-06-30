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https://1prime.ru/society/20210630/834076989.html
Россия и Турция могут начать совместно производить вакцину "Спутник V"
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Россия и Турция работают над вопросом производства российской вакцины "Спутник V", заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в среду. "Российская вакцина "Спутник V" поступила... ПРАЙМ, 30.06.2021
коронавирус, вакцина, спутник v, турция, россия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 30 июн — ПРАЙМ. Россия и Турция работают над вопросом производства российской вакцины "Спутник V", заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в среду.
"Российская вакцина "Спутник V" поступила в Турцию… По теме совместного производства вакцины наши соответствующие ведомства продолжают работать", — сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с его российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье. Трансляцию вел телеканал TRT.