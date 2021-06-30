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В Подмосковье пообещали постараться не вводить QR-коды на транспорт
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Власти Московской области постараются не вводить QR-коды для доступа в общественный транспорт при условии, что темпы вакцинации останутся прежними, сказал губернатор региона... ПРАЙМ, 30.06.2021
qr-код, подмосковье, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Власти Московской области постараются не вводить QR-коды для доступа в общественный транспорт при условии, что темпы вакцинации останутся прежними, сказал губернатор региона Андрей Воробьев.
"Мы руководствуемся количеством выявленных случаев… Мы рассматривали такую возможность (ввода QR-кодов для общественного транспорта), но при таком уровне вакцинации мы очень постараемся не доставлять дополнительных хлопот нашим жителям", — сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".
Подмосковье находится на третьем месте по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекции после Москвы и Петербурга. В среду в регионе было выявлено 2 583 случаев COVID-19.