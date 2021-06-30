НОВОСИБИРСК, 30 июн — ПРАЙМ. Вакцинироваться от коронавируса нужно всем, кто этого еще не сделал, несмотря на пик третьей волны, считает доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. Эксперт рассказал об опасности недостаточных темпов вакцинации

В ходе публичной дискуссии на тему коронавируса в среду она рассказала, что в России есть три основные стратегии-объяснения людей, почему они не вакцинируются: "не буду, потому что сейчас опасно", "завтра, завтра — не сегодня", из-за чего не вакцинировались много врачей, так как были заняты. Третья причина, по ее словам, "назло бабушке уши отморожу".

"Думаю, что сейчас нужно про все эти стратегии забыть. Для начала записаться на вакцинацию, потому что сейчас вакцинация доступна, но уже появились очереди во многих местах… причем во многих местах недоступен становится конкретно "Спутник V", а он является наиболее эффективной вакциной", — сказала Баранова, отметив, что тем, кто ранее переболел коронавирусом, также рекомендует привиться и поднять тем самым иммунитет "до бриллиантового уровня".

Эксперт считает, что в России, проанализировав зарубежный опыт, нужно подумать о технологии донесения до населения необходимости вакцинации, в том числе с помощью медиа, выступления ученых и так далее.

"Чтобы сделать вывод о том, какой способ донесения информации до населения, по поводу вакцинации в частности, у нас является более эффективным и вызывает наименьшее количество неправильных "волн". Потому что эти технологии оказались недоработанными, и почему-то именно в России привели к тому, что на момент волны, которую мы сейчас имеем, вакцинировано только 10% населения", — сказала биолог, отметив, что, к примеру, в самом отсталом по вакцинации штате США Луизиана вакцинировано уже 30% взрослого населения.

"Считаю, что скрининг противовирусных средств очень актуален… Нужно быстро на это кинуть силы. С одними препаратами, которые работают только на организм хозяина, а не на вирус, нам с этим справиться не удастся. Те противовирусные препараты, которые у нас сейчас есть, не совсем эффективны против коронавируса и, к сожалению, ускоряют появление мутантных вариантов. Их нужно как можно быстрее заменить на что-то, что реально будет работать против вируса", — сказала она.