МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Смертность пациентов с COVID-19 в РФ вновь обновила максимум, составив 672 случая за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. США столкнулись с неожиданными препятствиями в восстановлении экономики

"За последние сутки подтверждено 672 смерти… За весь период по России умерло 135 886 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Санкт-Петербурге умерли 115 человек, в Москве — 108, в Нижегородской области — 25.

Число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки больше 23 тысяч (23 543), рост до 5 538 142.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 543 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3322 (14,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 538 142 случая заболевания. Темп прироста составляется 0,43%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ зафиксировано за сутки в Москве (7597), Подмосковье (2663) и Санкт-Петербурге (1612).

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области — 16, Ненецком и Чукотском автономных округах — по 6.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике — 0,11%.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 928 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 5 017 321", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки выписаны 5934 человека, в Санкт-Петербурге — 1967, в Подмосковье — 1805.