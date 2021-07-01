МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" отличается от предыдущего варианта "ЭпиВакКороны" некоторыми технологическими особенностями производства, при этом действующие вещества не изменились, заявила заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих. Эксперт оценил проблему недостаточной изученности вакцин

Ранее сообщалось, что центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н".

"От предыдущей формы "ЭпиВакКороны" она отличается некоторыми технологическими особенностями производства, от предыдущего варианта она практически ничем не отличается, те же действующие вещества… единственное два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования", — сказала Непомнящих в эфире канала "Россия 24".

Она пояснила, что буква "н" в названии "ЭпиВакКорона-Н" означает "новая", а также отсылает к месту создания вакцины — Новосибирску.