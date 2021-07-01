МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" отличается от предыдущего варианта "ЭпиВакКороны" некоторыми технологическими особенностями производства, при этом действующие вещества не изменились, заявила заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

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Ранее сообщалось, что центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н".

"От предыдущей формы "ЭпиВакКороны" она отличается некоторыми технологическими особенностями производства, от предыдущего варианта она практически ничем не отличается, те же действующие вещества… единственное два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования", — сказала Непомнящих в эфире канала "Россия 24".

Она пояснила, что буква "н" в названии "ЭпиВакКорона-Н" означает "новая", а также отсылает к месту создания вакцины — Новосибирску.