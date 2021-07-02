МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном доступе к отечественным социально значимым сайтам. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Закон предусматривает, что услуги связи и доступа к интернету для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, предоставляются абоненту бесплатно. Порядок формирования перечня таких сайтов и критерии их отбора устанавливается правительством.

В перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов будут включены сайты госорганов и органов местного самоуправления, сайты государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. При этом остальные подобные ресурсы будут определяться специальной правительственной комиссией.

Кроме того, закон ставит заслон на пути подменных российских номеров, которые используются из-за рубежа. Так, теперь оператор связи должен будет прекратить оказание услуг в случаях, если нет информации об инициировании соединения абонентом, в том числе для отправки короткого текстового сообщения, если с сети связи иностранного оператора соединение сопровождается нумерацией, соответствующей российской системе и плану нумерации, а также если у оператора связи, участвующего в установлении соединения, нет информации об абонентском номере или уникальном коде идентификации абонента.

Инициатива проекта "Доступный интернет" — бесплатного доступа по всей территории страны к социально значимым отечественным интернет-сервисам — принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Минцифры с 1 апреля начало эксперимент по этому проекту и планировало завершить его 1 июля, но продлило до 31 декабря. В перечне ресурсов с бесплатным доступом содержится 371 пункт. Ранее в Минцифре не исключали, что эксперимент будет продлен.