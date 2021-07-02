МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" ставит посетителей в очередь на вход — сейчас уже с ожиданием от 30 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тысяч человек. Россиян предупредили о мошеннических сайтах с QR-кодами

При попытке войти на портал появляется объявление о том, что в данный момент на портале более 500 000 посетителей и запускается обратный отсчет. Сначала время ожидания составляло 5 минут, сейчас — уже 30 минут.

Число обращений на портал "Госуслуги" многократно выросло на фоне начала единовременных выплат родителям детей-школьников, а также новых выплат беременным и одиноким родителям. Кроме того, нагрузка на портал значительно возросла в последние дни из-за старта массовой прививочной кампании от COVID-19.

В пресс-службе Минцифры РФ сообщили, что портал может быть недоступен для ряда пользователей в связи с работами по введению новых сервисов на площадке. "На портале госуслуг проводятся работы по выводу новых сервисов и временно портал может быть недоступен", — заявили в министерстве.