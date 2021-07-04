МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с профессиональным праздником работников морского и речного флота и отметил, что Россия обладает самыми протяжёнными водными путями в мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Россия – уникальная страна, обладающая самыми протяжёнными водными путями в мире. Морской и речной флот – одна из важнейших составляющих транспортного комплекса страны, неотъемлемая часть национальной экономики", — говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил, что благодаря работникам отрасли в труднодоступные регионы доставляются грузы, проводятся научно-исследовательские работы, осваиваются месторождения полезных ископаемых, осуществляются пассажирские перевозки. Легенды моря: эксперт рассказал, каким приметам верят моряки

Мишустин подчеркнул, что сегодня отрасль динамично развивается, что позволяет увеличивать объёмы перевозок.

"Вы выполняете свою работу на высоком профессиональном уровне, используя все свои знания, опыт и энергию. Особые слова благодарности – ветеранам, чья преданность делу служит примером для нового поколения специалистов", — приводятся слова Мишустина на сайте.