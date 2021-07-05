МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Лица, отказывающиеся от вакцинации от коронавируса, помогают ему эволюционировать, фактически становясь инкубаторами для новых штаммов, заявила врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Ольга Ненастина, слова которой РИА Новости привели в пресс-службе РКБ. Собянин назвал число москвичей, получивших вакцину от коронавируса

Ранее зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в Московской области почти 1,8 миллиона человек вакцинированы от COVID-19, план выполнен на 48,5%.

"Риск собственным здоровьем — это меньшая из бед, на которую обрекают себя антипрививочники. Дело в том, что эти люди фактически становятся инкубаторами для новых штаммов опасного заболевания", — сказала Ненастина.

По словам эпидемиолога, сегодня основным носителем коронавируса остается организм человека. "Любые вирусы мутируют, однако повлиять на этот процесс можно извне — снизив число носителей заболевания. Сделать это можно лишь путем вакцинации. Исходя из этого, именно люди без иммунитета дают патогену новые возможности для эволюционирования", — пояснила Ненастина.

Она отметила, что вирус меняется, мутация может стать на порядок опаснее исходной версии. "Пока среди нас остаются люди без иммунитета к коронавирусу, всегда есть потенциальный риск появления нового варианта COVID-19, с высокой степенью распространения и еще не изученными патологиями", — заключила специалист.

Московская область занимает третье место в РФ по количеству выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. В понедельник, 5 июля, в Подмосковье выявили 2 651 новый случай заражения COVID.