МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована с COVID-19, сообщил РИА Новости источник в аппарате омбудсмена.

"Татьяна Николаевна (Москалькова — ред.) в больнице, она заболела коронавирусом", — сказал собеседник агентства.

В конце апреля она сообщала, что привилась от коронавируса.