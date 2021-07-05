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Москалькова госпитализирована с коронавирусом
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована с COVID-19, сообщил РИА Новости источник в аппарате омбудсмена. "Татьяна Николаевна (Москалькова —... ПРАЙМ, 05.07.2021
коронавирус, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована с COVID-19, сообщил РИА Новости источник в аппарате омбудсмена.
"Татьяна Николаевна (Москалькова — ред.) в больнице, она заболела коронавирусом", — сказал собеседник агентства.
В конце апреля она сообщала, что привилась от коронавируса.