МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Россиянам, возвращающимся из-за границы, в том числе из Беларусии, Армении, Казахстана и Киргизии, до прибытия домой нужно заполнить на Едином портале государственных услуг анкету, напоминает "Российская газета". Что значат для рубля проблемы в ОПЕК+

После прибытия, любым видом транспорта (воздушным, автомобильным, железнодорожным, водным) в течение трех дней необходимо сдать ПЦР-тест и выложить результаты на госуслугах.

До получения результата необходимо находиться на самоизоляции по месту жительства либо фактического пребывания, сообщил изданию заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Что касается иностранцев, то гражданам государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывающих по воздуху из Армении, Беларуси и Киргизии, нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".

Что касается пересечения границы России с Абхазией, то тут проходить тестирование не требуется, разъяснял ранее Роспотребнадзор.

Напомним, что со среды, 7 июля, в России вступает в силу новый порядок въезда россиян из-за рубежа. В частности, привитые либо переболевшие COVID-19 россияне смогут не сдавать ПЦР-тест после возвращения в страну.

"При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР <…> не требуется", — отмечается в постановлении главного Государственного санитарного врача России Анны Поповой.

Остальные должны сдать один ПЦР-тест в течение трех дней после возвращения. До получения результатов необходимо соблюдать режим самоизоляции.