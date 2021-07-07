МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Вакцина "КовиВак" показала эффективность в отношении штамма коронавируса "дельта", сообщил РИА Новости генеральный директор Центра Чумакова, где была создана эта вакцина, Айдар Ишмухаметов. Мишустин обозначил новые цели по вакцинации населения

"Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины "КовиВак" против (штамма) вируса "дельта", в сравнении с альфа-штаммом коронавируса", — сказал Ишмухаметов.

Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.

Вакцина "КовиВак", созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.