МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Выплату в 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет семьи начнут получать с 16 августа, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Голикова заявила о росте заболеваемости COVID в 82 регионах России

"С 15 июля начнется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста — это от 6 до 18 лет, а также детьми старше 18 лет, но имеющих ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе,…выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за 2 недели до начала учебного года, с 16 августа", — сказал он на совещании с президентом РФ.