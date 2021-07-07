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Семьи с детьми школьного возраста получат выплату в 10 тысяч рублей
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Выплату в 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет семьи начнут получать с 16 августа, заявил глава Минтруда Антон Котяков. "С 15 июля начнется прием заявлений на единовременную... ПРАЙМ, 07.07.2021
социальные выплаты, общество, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Выплату в 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет семьи начнут получать с 16 августа, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"С 15 июля начнется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста — это от 6 до 18 лет, а также детьми старше 18 лет, но имеющих ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе,…выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за 2 недели до начала учебного года, с 16 августа", — сказал он на совещании с президентом РФ.