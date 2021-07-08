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В Роспортебнадзоре оценили необходимость более жестких ограничений
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Необходимости в более жёстких ограничениях и в локдауне из-за коронавируса сейчас нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Сегодня каких-то угроз и рисков, которые... ПРАЙМ, 08.07.2021
роспотребнадзор, коронавирус, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Необходимости в более жёстких ограничениях и в локдауне из-за коронавируса сейчас нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Кроме того, по её мнению, в Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом.
"Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите, да, на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают", — сказала она.