МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Необходимости в более жёстких ограничениях и в локдауне из-за коронавируса сейчас нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова назвала процент людей, повторно заболевающих COVID

"Сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Кроме того, по её мнению, в Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом.

"Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите, да, на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают", — сказала она.