МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество заболевающих коронавирусом повторно не больше 1%. В Роспортебнадзоре оценили необходимость более жестких ограничений

"Врачи, которые занимаются непосредственно людьми, считающими, что они переболевают второй раз или третий раз, первое, что говорят, — надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора. Могут быть особенности. Но в любом случае, даже если принять, что там, где 2 раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Также она рассказала, что коронавирус по статистике проявляется у двух из 300 привитых.

По ее словам, люди болеют после полного комплекса прививок, такие цифры есть в едином ресурсе Минздрава, где ведется лицевой персональный учет каждого заболевшего и привитого.

"После двух инъекций вакцины, то есть после полного курса <…>, люди с таким статусом заболевают в 0,7% случаев от общего количества привитых. То есть у нас все привитые не дают никаких клинических проявлений, кроме малого количества, ну, это два человека на 300 привитых", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Она отметила, что три российские вакцины, которые уже вышли на рынок, дают примерно одно и то же количество заболевших — от 0,71 до 0,76. При этом после вакцинации люди не болеют тяжело почти во всех случаях. Если считать заболевших после первой дозы вакцины, то количество будет чуть выше, но это понятно, ведь иммунитет еще не сформирован, пояснила Попова.