МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил о запрете работы общепита в ночное время и массовых мероприятий до 6 августа из-за роста заболеваемости ковидом, сообщили в пресс-службе правительства края.

"Ежедневно с 21.00 до 06.00 запрещается работа предприятий общественного питания, в том числе размещенных в гостиницах. Исключение — для обслуживания лиц, проживающих в них, а также разрешается обслуживание навынос, доставка еды", — сообщили в пресс-службе. Раскрыты особенности повторной вакцинации от коронавируса

Уточняется, что до 6 августа ограничена работа дискотек, танцплощадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений. Исключение — кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки, музеи — при условии заполняемости до 50%. Приостановлены любые культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные, деловые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия, в том числе на открытом воздухе.

"Работодатели переведут на дистанционный режим работы или предоставят ежегодные оплачиваемые отпуска для беременных, работников в возрасте старше 65 лет", — добавили в пресс-службе.

Кроме того, на объектах торговли обязали соблюдать наполняемость — один человек на четыре квадратных метра. Необходимо предусмотреть перерывы для проветривания, обеззараживания воздуха, влажной уборки и дезинфекции помещений.

Работа спа, массажных и маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев, салонов красоты, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, разрешается только при условии заполняемости до 50%. То же требование и к химчисткам и иным предприятиям, оказывающим бытовые услуги.

Физкультурные и спортивные мероприятия на территории края, включенные в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий Минспорта России на 2021 год, разрешили проводить без зрителей.