МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. С первых дней эпидемии COVID диагностируют по мазкам из носоглотки — именно там "приземляются", закрепляются и начинают активно размножаться вирусные частицы. Но, как оказалось, это далеко не единственный резервуар-инкубатор SARS-CoV-2. Исследователи Медицинской школы Университета Сан-Паулу (Бразилия) опубликовали научную работу, в которой говорится о том, что еще одно излюбленное место "обитания" и репликации (размножения) коронавируса — это слюнные железы человека: околоушные, поднижнечелюстные и малые. Раскрыты особенности повторной вакцинации от коронавируса

Ученые с помощью различных высокотехнологичных методов исследовали ткани таких желез у погибших от COVID больных. Среди них было 13 женщин и 11 мужчин, средний возраст около 53-х лет. В 75% случаев в изученных образцах обнаружен SARS-CoV-2.

Авторы исследования отметили, что ультраструктурный анализ показал сферические вирусные частицы размером 70-100 нм, соответствующие по размеру и форме семейству Coronaviridae, в цитоплазме выстилки протоков, ацинарных клетках и просвете протоков слюнных желез. Также обнаружились свидетельства репликации (размножения) вирусных частиц в клетках слюнных желез.

В итоге исследователи сделали вывод, что слюнные железы, очевидно, являются резервуаром для SARS-CoV-2. Они также заявили, что: