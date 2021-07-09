МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Представители российских банков рассказали россиянам о новой схеме мошенничества при вакцинации от COVID-19. Об этом пишет РБК. Одну категорию россиян могут отправить на пенсию пораньше

Преступники выкладывают в интернете объявления о начислении бонусов за сделанную прививку от коронавируса.

Об этой схеме рассказали в Газпромбанке и ВТБ.

"Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам", — отметил в беседе с изданием контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Антон Яценко.

В компании подчеркнули, что необходимо быть бдительными и не поддаваться на такие уловки мошенников.

За последние недели число мошеннических схем, которые связаны с иммунизацией от коронавируса, резко увеличилось. В частности, в Москве выявили продавцов поддельных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе и COVID-сертификатов.

Напомним, что за использование QR-кодов, которые ведут на ложный портал госуслуг, можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.