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2021
https://1prime.ru/society/20210709/834155078.html
В России заблокировали почти 400 ресурсов по продаже поддельных QR-кодов
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Роскомнадзор заблокировал или удалил уже 399 интернет-страниц с данными о продаже сертификатов о вакцинации и фейковыми QR-кодами для посещения общественных мест, сообщили РИА... ПРАЙМ, 09.07.2021
мошенничество, qr-код, роскомнадзор, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Роскомнадзор заблокировал или удалил уже 399 интернет-страниц с данными о продаже сертификатов о вакцинации и фейковыми QR-кодами для посещения общественных мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Всего в 2021 году на основании требований Генпрокуратуры России и судебных решений Роскомнадзор заблокировал или удалил 399 интернет-страниц, содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19 и фейковые QR-коды для посещения общественных мест", — сообщили агентству.
На прошлой неделе ведомство сообщало, что в 2021 году было заблокировано или удалено 227 интернет-страниц с фейками, в том числе по продаже сертификатов о вакцинации, кроме того, был ограничен доступ к 19 ресурсам, позволявшим генерировать QR-коды для посещения общественных мест.