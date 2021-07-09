МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Роскомнадзор заблокировал или удалил уже 399 интернет-страниц с данными о продаже сертификатов о вакцинации и фейковыми QR-кодами для посещения общественных мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Всего в 2021 году на основании требований Генпрокуратуры России и судебных решений Роскомнадзор заблокировал или удалил 399 интернет-страниц, содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19 и фейковые QR-коды для посещения общественных мест", — сообщили агентству.

На прошлой неделе ведомство сообщало, что в 2021 году было заблокировано или удалено 227 интернет-страниц с фейками, в том числе по продаже сертификатов о вакцинации, кроме того, был ограничен доступ к 19 ресурсам, позволявшим генерировать QR-коды для посещения общественных мест.