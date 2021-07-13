КРАСНОЯРСК, 13 июл — ПРАЙМ. Власти Тувы вводят новые ограничения в работе общепита, транспорта и ЗАГСов из-за коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Кремле допустили ужесточение мер против COVID по французскому сценарию

"Сегодня на оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции было принято решение внести изменения в указ главы Республики Тыва №223 от 6 июля 2021 года, ужесточающие ограничительные меры в сфере общепита, транспорта и процедуры заключения браков", — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что предприятия общепита будут работать только на вынос и доставку, общественный транспорт не будет работать в выходные, процедуры заключения браков в органах ЗАГС передвигаются на поздние сроки. Также для посетителей полностью закрывается скульптурный комплекс "Центр Азии".

В оперштабе региона отметили, что люди сознательно идут на нарушение, когда проводят "за закрытыми дверями" свадьбы и другие семейные торжества. Кроме того, со стороны субъектов малого и среднего бизнеса наблюдается явное противодействие.

По информации регионального Роспотребнадзора, за сутки в республике зафиксировано 170 новых случаев заражения коронавирусом. Также власти сообщили, что очаги инфекции зафиксированы в компании Лунсин и противотуберкулезном санатории "Сой".