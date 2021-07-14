МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Россия заняла четвертое место по числу случаев заражения коронавирусом с начала пандемии среди всех стран, эти данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) от 13 июля.

Согласно ВОЗ, в Российской Федерации заболело 5 833 175 человек. Россия обогнала Францию, где число зарегистрированных случаев заболевания составляет 5 700 017 человек.

Лидером по числу заражений по-прежнему остаются Соединенные Штаты — более 33,5 миллиона случаев.

На втором месте — Индия — свыше 30,9 миллиона заболевших.

В Бразилии — свыше 19 миллионов случаев, это третье место.

По данным на 13 июля в России выявлено 24 702 новых случая заражения COVID-19. Выздоровели 19 566 человек.