МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Нигерия зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", теперь общее население одобривших ее стран составляет более 3,7 миллиарда человек, или примерно половина населения Земли, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В ВОЗ рекомендуют не требовать сертификаты о вакцинации для путешествий

"Российский фонд прямых инвестиций… объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным агентством по контролю продуктов питания и лекарственных препаратов Нигерии (NAFDAC)", — говорится в сообщении.

Нигерия стала 68-м государством, в котором одобрено применение вакцины "Спутник V". "Общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли", — подсчитал фонд.

Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, указывается в сообщении.

"Нигерия является самой населенной страной Африки, и одобрение "Спутника V" позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире. "Спутник V" создан на проверенной платформе аденовирусных векторов человека и успешно применяется в более чем 50 странах. Одобрение вакцины в Нигерии позволит стране успешнее бороться с пандемией", — прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.