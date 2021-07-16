2021-07-16T05:10:00+03:00
2021-07-16T05:11:30+03:00
2021-07-16T05:10:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210716/834214318.html
Эксперты сообщили, что россиян могут отправить в отпуск
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Второй локдаун приведет к сокращению доходов и падению налоговых поступлений. рассказали МК экономисты. Ранее председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков выступил с предложением... ПРАЙМ, 16.07.2021
власти, коронавирус, локдаун, налоги, политика, новости, общество
https://1prime.ru/images/83421/42/834214214.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83421/42/834214214.jpg
https://1prime.ru/images/83421/42/834214213.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83421/42/834214213.jpg
https://1prime.ru/images/83421/42/834214204.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83421/42/834214204.jpg
https://1prime.ru/finance/20210715/834207132.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Второй локдаун приведет к сокращению доходов и падению налоговых поступлений. рассказали МК экономисты.
Ранее председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков выступил с предложением о введении локдауна в России из-за повышения смертности от коронавируса.
"Если власти решат ввести второй локдаун, россиян ожидает резкое падение уровня доходов, а государство лишится налоговых поступлений. Помогать и компенсировать падение власти не будут. Очередная волна ограничений будет говорить о наступлении предельно тяжелого периода для экономики России. В первую очередь пострадает сфера торговли, услуг, а также бытового обслуживания", — прокоммментировал старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков.
"Вероятность введения повторного локдауна — 50 на 50. В то же время любой локдаун отрицательно влияет на экономику. Я очень против принудительных выходных дней. Это все какая-то профанация", — сказала председатель комитета МТПП по вопросам развития инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк.