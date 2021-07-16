МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Второй локдаун приведет к сокращению доходов и падению налоговых поступлений. рассказали МК экономисты. Россияне рассказали, на что откладывают деньги

Ранее председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков выступил с предложением о введении локдауна в России из-за повышения смертности от коронавируса.

"Если власти решат ввести второй локдаун, россиян ожидает резкое падение уровня доходов, а государство лишится налоговых поступлений. Помогать и компенсировать падение власти не будут. Очередная волна ограничений будет говорить о наступлении предельно тяжелого периода для экономики России. В первую очередь пострадает сфера торговли, услуг, а также бытового обслуживания", — прокоммментировал старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков.

"Вероятность введения повторного локдауна — 50 на 50. В то же время любой локдаун отрицательно влияет на экономику. Я очень против принудительных выходных дней. Это все какая-то профанация", — сказала председатель комитета МТПП по вопросам развития инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк.